شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يوجه سؤالا لرئيس الوزراء حول خطة الدولة للتعامل مع أزمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، موجها سؤاله لرئيس الوزراء و وزير المالية، حول خطة الدولة للتعامل مع أزمة الدولار وما يثار حول تعويم جديد للجنيه المصرى.

وأكد "مطر" فى سؤاله أن ارتفاع سعر الدولار أحدث تأثيرا كبيرا ومباشرا على حركة الأسواق والاقتصاد في مصر، فضلًا عن انتشار الكثير من الشائعات حول قيام الحكومة بتطبيق تعويم جديد لسعر الجنيه المصرى.

وتساءل "مطر" حول خطة الدولة للتعامل مع هذا الأمر، وما هي المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأزمة، وعما إذا كانت الحكومة تنوى تحريك سعر الجنيه من جديد، وما هي آليات التعامل مع السوق السوداء؟