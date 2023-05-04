شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى كانت المشهد الأهم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسة افتتاح الحوار الوطنى أمس، شهدت حضور أشخاص كثيرة كانت قد اختفت عن الساحة السياسية من أحزاب وحقوقيين.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، كانت المشهد الأهم فى مصر فى الفترة الأخيرة على المستوى السياسي.

ولفت الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، إلى أن مصر نجحت نجاحًا باهرًا فى الحوار الوطنى فى ظل عالم أصبح يعيش فى منطقة متفجرة والناس تتحاور فيها بالطائرات والقنابل.