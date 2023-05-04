انت الان تتابع خبر مجانا.. المالية توجه باعتماد اجهزة POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الوزيرة طيف سامي محمد وجهت مصارف الوزارة كافة على تقديم كامل التسهيلات الازمة لاعتماد اجهزة البيع الالكتروني POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مجانا ، وبفائدة صفر % ولمدة ٦ اشهر، الى جانب تقديمها الدعم الفني واللوجستي ومختلف البرامجيات الداعمة للمشروع، فضلا عن تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال".وأضافت، انه "وتأتي حزمة التسهيلات في اطار رؤية وزارة المالية ممثلة بالست وزير المالية ، في اقتناء اجهزة الدفع الالكتروني POS بدل النقدي وتعميم التجربة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى العراق كافة، والتي من المؤمل انطلاقها بدءاً من تاريخ 1 حزيران 2023".

وبينت، ان "نقاط البيع الإلكترونية هي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكترونية والتي تسمح للتجار واصحاب المحال والمشاريع بقبول المدفوعات من عملائهم (الزبائن) حاملي أدوات الدفع الإلكترونية، مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي".

