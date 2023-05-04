انت الان تتابع خبر القانونية النيابية تكشف عن مخرجات الاجتماع مع مجلس الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هادي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اجتماعا مشتركا تم عقده بين اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة وتم خلاله مناقشة قراره المرقم (2023/12 ) الصادر في 2023/2/5".واضاف هادي، ان "المجتمعين اكدوا أن ما تضمنه القرار كان تفسيراً لنص المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( 1) لسنة ۲۰۲۲ والتي رسمت آلية واضحة وصريحة لصلاحية اللجان الدائمة الطلب من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاجها".

واشار، الى ان "مجلس الدولة أكد على الدور الرقابي الاساسي لمجلس النواب وأعضائه والذي كفله الدستور بنصوص واضحة واكدتها احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ۲۰۱٨".

وبين هادي، ان "مجلس الدولة اكد ايضا أن حق النائب في طلب الوثائق والمعلومات يستند الى نص المادة ( 15/ اولاً و ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، بشأن صلاحية إجراء المراسلات والمخاطبات فضلاً عن المادة ( 27/ سابعاً) من القانون ذاته، تنفيذاً للدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي لأعضاء مجلس النواب".

