انت الان تتابع خبر مقتل سبعة معلمين بإطلاق نار في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قناة "جيو تي.في" إن ما لا يقل عن سبعة معلمين، لقوا حتفهم، في إطلاق نار بمدرسة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان".

واضافت، إن "الواقعة حدثت في منطقة باراتشينار القبلية، ولم ترد تفاصيل بعد حول أسباب إطلاق النار أو هوية المتسبب به".



فيما قالت الشرطة المحلية إن "مسلحا مجهولا أطلق النار على المعلمين في صالة المعلمين في مدرسة الثانوية في منطقة باراتشينار القبلية".