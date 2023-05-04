اخبار العالم

مقتل سبعة معلمين بإطلاق نار في باكستان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مقتل سبعة معلمين بإطلاق نار في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قناة "جيو تي.في" إن ما لا يقل عن سبعة معلمين، لقوا حتفهم، في إطلاق نار بمدرسة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان".

واضافت، إن "الواقعة حدثت في منطقة باراتشينار القبلية، ولم ترد تفاصيل بعد حول أسباب إطلاق النار أو هوية المتسبب به".


فيما قالت الشرطة المحلية إن "مسلحا مجهولا أطلق النار على المعلمين في صالة المعلمين في مدرسة الثانوية في منطقة باراتشينار القبلية".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا