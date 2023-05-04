شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب لـ"أ ش أ": مناقشات الحوار الوطنى فى ملف الرياضة تساهم فى تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثقته فى أن جلسات ومناقشات الحوار الوطنى المرتبطة بملف الرياضة، سينتج عنها توصيات وأفكار تساهم فى تطوير الرياضة المصرية.

وقال النائب أحمد دياب – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن انطلاقة الحوار الوطنى والمشاركة الواسعة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية تدعو للتفاؤل بخروج الحوار بتوصيات ونتائج يشعر المواطن بتأثيراتها، مضيفا أن الانطلاقة كانت أكثر من رائعة واكتسبت حالة من الزخم بمشاركة كافة التيارات السياسية.

وأوضح أن هذه المشاركة الواسعة فى فعاليات الحوار الوطنى تدعو إلى التفاؤل، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته المسجلة التى أذيعت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية أمس، دعمه وكل مؤسسات الدولة للحوار الوطني.

وفيما يتعلق بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى وبيراميدز، والمقرر لها غدا الجمعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشاد رئيس رابطة الأندية بالتنظيم الرائع من مجلس أبو ظبى الرياضى للبطولة، ما يدعو للتفاؤل بخروج هذه المبارة بشكل يليق بالكرة المصرية.

وانطلق الحوار الوطنى، أمس الأربعاء، بانعقاد جلسته الافتتاحية فى قاعة المؤتمرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلالها أن "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك فى الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، والإعلاميون وكتاب الرأى، إلى جانب فئات أخرى.