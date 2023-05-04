شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية حول الاوضاع بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن الجيش السوادني تصدى لمحاولة عناصر ميليشيا الدعم السريع مهاجمة قيادة منطقة بحري العسكرية، وكبدهم خسائر كبيرة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المتمردين وفرار بعضهم تاركين عرباتهم وعتادهم، مشيرًا إلى أن الجيش يسيطر بشكل كامل على منطقة بحري.



وأضاف "عبد الله" لـ "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الجيش السوداني يوافق على أي هدنة لوقف إطلاق النار، إلا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام خرق المتمردين لها، لافتًا إلى أن الاشتباكات تدور في مناطق محدودة وهي بؤر لمجموعات من المتمردين لاذوا بها فرارًا من القوات المسلحة.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن ما روجت له بعض وسائل الإعلام حول عدم استقرار الأوضاع في العاصمة الخرطوم غير صحيح، مشيرًا إلى أن الحياة في مناطق كثيرة بالعاصمة التي أمنتها القوات المسلحة تسير بكل سلاسة وهدوء ومتوافر بها الخدمات والأسواق مفتوحة.

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني، إلى أن ميليشيا الدعم السريع تلجأ إلى المناطق السكنية، وتحتمي بالمواطنين في ظل أن القوات المسلحة السودانية تقوم على حماية المواطن السوداني.

واستطرد: "نجحنا في تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة باشتباكات بمنطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري".

ودعا المتحدث باسم الجيش السوداني، المواطنين لا لابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب الاحتكاك المباشر مع الميليشيا.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.