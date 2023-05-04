شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون حيازة الحيوانات الخطرة.. اقرأ التفاصيل × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتضمن مشروع القانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون من تنظيم في شأن الحيوانات الخطرة :-

1- الحيوانات الخطرة هي التى تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون (مثل: الأسود، النمور، والضباع... وغيرها"

2-تحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة :" مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات ... وغيرها"

3-يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة

4-إلزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة فى حالات : هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه ، وكذا فى حالتى : إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه.

5-يجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكاً أو ضالاً ؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

6-إلزام اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها فى أى من هذه الأماكن.

7-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

8-الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر

9-السجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى أربعة ملايين جنيه فى حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدى باستخدام حيوان خطر

10-السجن المشدد لمدة تصل إلى عشرين عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، و أفضى ذلك إلى الموت