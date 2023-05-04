استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، النار على الشابة الفلسطينية إيمان زياد أحمد عودة (26 عاما)، ما أسفر عن استشهادها متأثرة بإصابتها في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابة عودة قرب دوار عينابوس وسط حوارة.



وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تسلمت الشابة عودة، التي أصيبت برصاصة في الصدر، وأجرت لها عملية إنعاش قلب ورئتين ونقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس،

قبل الإعلان عن استشهادها متأثرة بإصابتها.



وبارتقاء الشهيدة عودة، ترتفع حصيلة الشهداء اليوم الخميس، إلى أربعة، بعد استشهاد الشبان: معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.



يذكر أن 108 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.

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