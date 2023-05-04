أبو الغيط: عودة سوريا لجامعة الدول الغربية ليست بعيدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ان قرار عودة سوريا للجامعة العربية بعد قمة جامعة الدول المرتقبة فى الرياض فى التاسع عشر من مايو الجارى، أمر غير مستبعد بل وارد جدًا على حد قوله.

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جاء ذلك خلال تصريحات لأبو الغيط أمس الأربعاء اكد فيها على سير مباحثات توافق الدول الأعضاء حول عودة سوريا قريبا لشغل مقعدها الشاغر منذ عام 2011 بالجامعة فى مجراها الدبلوماسى الطبيعى.

وأشار إلى أن عودة دمشق لمقعدها الشاغر منذ 2011 يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا"، مضيفًا أنه "عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية".

مضيفًا مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث.

وفى سياق متصل فقد تلقى السفير أبو الغيط اتصالًا من وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أول أمس الثلاثاء تناقشا فيه حول مخرجات اجتماع عمان التشاورى الذى عقده وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر وسوريا الإثنين

الماضى للتشاور حول أطر إخراج سوريا من عزلتها السياسية كما تطرق الاجتماع لمناقشة احتياجات سوريا، خاصة في ظل زلزال السادس من فبراير، المدمر الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، وأيضًا قضايا تهريب المخدرات عبر الحدود السورية وأزمة اللاجئين من الأزمة السورية.

وبحسب بيان الخارجية الاردنية فإن اجتماع الاثنين يأتي "استكمالًا للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية".

تركز عمان جهودها على بذل وتوحيد الجهد العربى المشترك لإعادة سوريا للحاضنة العربية.

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