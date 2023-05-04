ننشر أبرز تصريحات مجلس الدوما بعد هجوم الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الهجوم الذي استهدف الكرملين عبر طائرتين مسيرتين في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غضبًا كبيرًا وتهديدات واسعة من قبل السلطات الروسية التي اتهمت أوكرانيا بتنفيذه، فيما قال مجلس الدوما إنه قد حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وتوعدت روسيا السلطات الأوكرانية باتخاذ إجراءات انتقامية ردًا على محاولة كييف استهداف مبنى الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين.

يأتي ذلك فيما تعالت الأصوات في روسيا بضرورة إطلاق حرب حقيقية ضد أوكرانيا وتصفية قيادتها.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان في وقت سابق، أن كييف حاولت الليلة الماضية مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين بطائرات مسيرة.

وشمل الهجوم طائرتين جويتين دون طيار تم تعطيلهما على الفور من قبل الجيش الروسي ووكالات المخابرات.

ولم يتضرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الهجوم ويواصل العمل كالمعتاد.

وأشار الكرملين إلى أنه عمل إرهابي مخطط مسبقًا ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي، لذلك احتفظت موسكو بالحق في الانتقام في أي وقت وفي أي مكان تراه مناسبًا.

تصفية قيادة أوكرانيا

قال زعيم حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" وعضو مجلس الدوما الروسي، سيرجي ميرونوف، إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي ذريعة لحرب حقيقية وتصفية قيادة أوكرانيا.

وكتب ميرونوف في قناته على "تلجرام": "هذا سبب حقيقي للحرب.. ذريعة للحرب. لحرب حقيقية والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".

وأشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك عدة خيارات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك مواجهة محكمة دولية لجرائم الحرب.

وأضاف ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن يكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".

دعوات لتدمير النظام الإرهابي في أوكرانيا

وقال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي، وأن السلطات الأوكرانية اليوم لا تقل خطورة عن المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط المحظورة في روسيا.

وكتب فولودين في قناته على تيليجرام: "العمل الإرهابي ضد الرئيس هو هجوم على روسيا. يجب الاعتراف بنظام كييف النازي كمنظمة إرهابية".

وأضاف فولودين على خلفية ما حدث: "لا يمكن أن تجري موسكو أي مفاوضات مع كييف".

وتابع فولودين أنه سيطلب استخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف.

حقائق تكشف الأنشطة الإرهابية لنظام كييف

وأكد رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي فلاديمير فاسيليف، أن هجوم المسيرات على الكرملين وتخريب السكك الحديدية ومنشآت البنية التحتية من مظاهر الإرهاب من جانب كييف.

وكتب فاسيليف في قناته على "تيلجرام": "جميع هذه المظاهر الإرهابية تحتاج إلى أقصى حد من اللُحمة لمواجهتها".

وأضاف: "الهجوم على الكرملين، ومحاولات اغتيال القادة السياسيين، وعمليات تخريب السكك الحديدية، وخطوط الطاقة الكهربائية، ومنشآت

البنية التحتية، بما في ذلك تفجير جسر القرم، وتفجير أنابيب الغاز - كل هذه حقائق عن الأنشطة الإرهابية لنظام كييف والقيمين على نظامه".

كما أشار النائب في مجلس الدوما إلى أن البلاد "وبثمن باهظ الخبرة التي اكتسبتها في مجال هزيمة الإرهاب خلال السنوات التي كانت فيها روسيا تنهض في نفسها على طريق السيادة".

ولفت فاسيليف إلى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك.

وأردف قائلا: "اليوم، رفع الإرهاب رأسه مرة أخرى وضرب قلب روسيا. والهجمات التي تستهدف الرئيس موجهة إلى كل واحد منا. ومن أجل مواجهتها، نحتاج إلى أقصى قدر من الوحدة واليقظة والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والأهم من ذلك، فهم أن الدفاع عن الوطن الأم والرئيس هو واجب الجميع!".

تحذيرات من رد قاسٍ

قال أدلبي شكاجوشيف، عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي، إن رد فعل روسيا على محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين سيكون قاسيًا.

وأضاف شكاجوشيف: "من جانب روسيا، سيكون الرد قاسيًا للغاية، أخطأت حسابات أوكرانيا والجماعات التخريبية التي خططت لهذا العمل الإرهابي بشكل خطير للغاية. لم يعد هذا خطاً أحمر، إنها إشارة توقف بالنسبة لهم".

وتابع: "ستشعر أوكرانيا تمامًا بما هو ملائم باللغة الروسية".

زيلينسكي ينفي استهداف الرئيس الروسي

وفي أول تعليق من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على محاولة "اغتيال" نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بمسيرة أوكرانية مفخخة بمتفجرات، نفى أي نية لاستهداف موسكو أو بوتين، مؤكّدًا انّ قوات بلاده تقاتل على أراضيها.

وأكد زيلينسكي من فنلندا إن كييف لا تستهدف بوتين أو موسكو بل تقاتل على أراضيها، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع قادة دول شمال أوروبا أن الرئيس الروسي يحتاج لتحفيز شعبه في ظل غياب الانتصارات.

وقال الرئيس الأوكراني "نحن لا نبعث رسائل لبوتين أو لروسيا منذ فترة طويلة، نحن نقاتل من أجل خلاص بلدنا، نحن نفكر بالشعب الأوكراني ولا يهمنا ما يحدث للمسؤولين الروس، بوتين يحتاج لتحفيز شعبه في غياب الانتصارات".

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