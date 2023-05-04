استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص خلال اشتباكات اندلعت في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، حسب ما أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الخميس.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط القتلى خلال المداهمة التي وقعت بالبلدة القديمة بنابلس، مضيفة أن اثنين منهما "تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات في نابلس عقب اقتحام قوات إسرائيلية المدينة، فيما ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش تنفذ عملية في البلدة القديمة.

وذكرت مصادر محلية أن الفلسطينيين الثلاثة لقوا مصرعهم على يد "قوات خاصة إسرائيلية".

وقال شهود عيان إن العملية بدأت بعد أن اكتشف نشطاء في المدينة وجود قوة إسرائيلية خاصة ترتدي زيا مدنيا فلسطينيا، ما

أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، لتقتحم عقب ذلك عشرات الآليات التابعة للجيش الإسرائيلي المدينة.

وحسب الشهود، فإنه جرى سماع دوي انفجارات في المدينة وكذلك إطلاق نار كثيف في حي الياسمينة داخل البلدة القديمة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن القوات الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين قتلا بالرصاص امرأة بريطانية إسرائيلية وابنتيها في أبريل بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف جهاز الشين بيت الإسرائيلي أن مسلحًا ثالثًا كان قد ساعدهما قُتل أيضا في المداهمة.

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