وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اجتماعات عاجلة بشأن السودان.. الأحد المقبل

أفادت وكالة أسوشيتيد فرانس برس، اليوم الخميس، أن جامعة الدول العربية في القاهرة تعقد اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، يوم الأحد القادم.

وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه إنّه “تقرّر عقد دورتين غير عاديّتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد، وتخصّص الدورة الأولى لمناقشة تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان".

وكان الأردن قد استضاف قبل أيام اجتماعا عربيا خماسيا بحضور سوريا لمناقشة عودتها إلى الجامعة العربية.



وكان قد كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، تفاصيل انعقاد القمة العربية المُقبّلة في جدة بالمملكة العربية السعودية، والموقف من عودة سوريا، مجددًا للجامعة العربية.

وقال أحمد أبو الغيط، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القمة العربية، المقبلة، ستعقد يوم 19 مايو في جدة بالسعودية، وهناك أمل كبير أن تتسم بأكبر مشاركة من القادة، وأكبر عدد لوزراء الخارجية.