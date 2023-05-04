انت الان تتابع خبر هل هناك مشكلة بينهما؟.. العراقية شذى حسون: لا أريد مقارنتي برحمة رياض (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونفت في مقابلة صحفية، وجود أي مشكلة بينها وبين رحمة أو أي فنانة أخرى، متمنية لمواطنتها التوفيق والنجاح، لكنها طالبت بعدم الربط بين اسمها واسم رحمة رياض.

وأضافت أن رحمة رياض كغيرها من زميلاتها وزملائها في الوسط: "ما ريد يصير (هالربط) بعد البنت الله يسهل لها حياتها.. في كثير فنانين بالوسط، يعني خلص".

وقالت "حسون" إنها فنانة اشتغلت على نفسها طوال 15 سنة، ملمّحة إلى أن رحمة رياض لم تنجح سوى ببضع أغانٍ فقط، مستنكرة المقارنة بينهما لمجرد أنهما عراقيتان.

وعلقت بالقول: "أنا إنسانة بشتغل عحالي صرلي 15 سنة، مش لإن فنان نجح بأغنيتين ونحن بنفس البلد خلص لازم (يربطوه فيني) في هيي فيه أصيل فيه إسراء فيه دموع".

وعن سبب عدم غنائها التترات، كشفت شذى حسون أنها غنت القليل منها، مبررة أنه "ربما يخاف المنتجون من طلبها لغناء شارة عمل ما، بسبب أجرها العالي"، وفق تعبيرها.

وكشفت الفنانة العراقية عن رغبتها في الارتباط بشخص لا يهتم بعالم مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل في عمل بعيد عن مهنتها، لافتة إلى أنها "لا تفضل الظهور مع زوجها في مواقع التواصل كثنائي يشكل (ترند) على غرار ما يحدث الآن".