انت الان تتابع خبر أسعار النفط تنتعش بعد خسائر ثلاثة أيام.. برنت يلامس الـ73 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.57 بالمائة إلى 72.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 68.84 دولارا للبرميل.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع وسط مؤشرات على ضعف نمو التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفعت الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007 يوم الأربعاء، مما يهدد النمو الاقتصادي المستقبلي هناك.



وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا في بداية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تدعم هذه السوق المضي قدمًا في فترة ذروة الطلب في الصيف.

كما يترقب المستثمرون التطورات من البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس.

