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متطوعون بوادى كركر بأسوان يقدمون تسهيلات للعائدين من السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا حول تقديم المتطوعون في وادي كركر بأسوان تسهيلات للعائدين من السودان، وقال التقرير إنه ما يقدم من تسهيلات من جانب المتطوعين فى وادى كركر يطمئن الكثيرين الذين طبعت فى ذاكرتهم مشاهد الدم والنار وعناءات الحرب التى تخلو فيها عن المأوى والثمرات ونجو بالأنفس من بعد خوف.

وقال أحد المتطوعين، نقوم بأدوار لخدمة أشقائنا السودانيين، حيث أن هناك مجموعة من الدعم النفسى وأخرى للإرشاد، وعيادات طبية وتعبئة المنتجات الغذائية، كما أن هناك دعم معنوى ونفسى كبير لهم، لافتا إلى أنهم قالوا:"لم نتوقع أننا نسافر إلى مصر ونجد هذا الإستقبال الكبير.

تابع أحد المتطوعين، عرفنا إشقائنا السودانيين أن مصر وطنهم الثانى ونحن فى ظهركم حتى آخر شخص يستقل القطار، كما أكد أحد المواطنين السودانيين أن أحد الأهالى المصريين رحب بنا فمصر ليس بيننا وبينها غرابة وهى بلدنا الثانى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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