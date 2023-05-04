شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: مصر لديها دور كبير فى توطيد دعائم السلام فى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

تحدث المحلل السياسى عاصم إسماعيل، حول دخول 40 ألف سودانى الأراضى المصرية قائلا: "الرقم مرشح للزيادة،والآن بدأت السفريات من الخرطوم وأم درمان ومدينة بحرى إلى الحدود الشمالية المتاخمة للسودان والجنوبية بالنسبة لمصر".

وأضاف عاصم إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن النزوح من السودان لجمهورية مصر العربية أمر طبيعى بالنسبة للعلاقات الوطيدة ما بين الشعبين، والإستقبال الكبير الذى وجده السودانيين الفارين من الحرب إلى مصر.

وأكد عاصم إسماعيل أن مصر لديها دور كبير فى توطيد دعائم السلام فى السودان وإيقاف نزيف الحرب، وهى مع الدول الصديقة والشقيقة والجامعة العربية لديها دور كبير فى إيقاف الحرب والنزوح.

