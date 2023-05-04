بيان عاجل للجيش السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - قال الجيش السوداني في بيان منذ قليل إلحاقا لبياننا اليوم سعت٢٠ : ٧ دمرت قواتنا (٨) عربات قتالية واستلمت (١١) عربه ، واستلام راجمة كاتيوشا وأجهزة اتصال وجاري الحصر

الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى

العزة والصمود لشعبنا الأبي وقواته المسلحة

ونقلا عن القاهرة الإخبارية قال الجيش السوداني:

قواتنا اشتبكت فجر اليوم مع ميـ ليشـ يا الدعم السريع خلال محاولتها الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية

مقتل وإصابة عناصر من الميليشيا وتدمير عربات قتالية للمتمردين

نطالب المواطنين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم

دمرنا 8 عربات قتالية للميليشيا واستلمنا 11 عربة وراجمة كاتيوشا وأجهزة اتصال