من دبي إلى السودان.. الصحة العالمية تسير 80 طناً من الإمدادات الطبية الطارئة (تفاصيل)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن المنظمة تعمل على مضاعفة الجهود لنقل المساعدات والإمدادات من الإمارات إلى السودان، عبر مركز المنظمة للدعم اللوجستي في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

ولفت المنظري وفقا لـ"| 24 الإماراتي إلى أن الوصول السريع لهذه الإمدادات يُمثل أهمية حيوية بعد توقف 60% من المستشفيات في الخرطوم عن العمل، لتوفير الرعاية الطارئة وإنقاذ الأرواح رغم التحديات.



وأوضح الدكتور المنظري أن المنظمة نقلت 6 حاويات بإمدادات المتنوعة واللوازم الطبية العاجلة من مركزها اللوجستي في دبي إلى بورتسودان، بما يقدر بـ 80 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الطارئة، بينها 59 طناً مترياً من السوائل الوريدية، و8 أطنان من معدات الصدمات، و12 طناً مترياً من علاجات سوء التغذية الحاد.



وشدد المسؤول الدولي على أهمية مركز دبي في نقل المساعدات إلى السودان، مشيراً إلى أن المنظمة جهزت 30 طناً مترياً أخرى من الإمدادات والمستلزمات لنقلها إلى السودان، في أقرب الأوقات، جواً أو بحراً.