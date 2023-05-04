تعرف على أبرز ما قدمته دولة الإمارات للعالقين السودانيين

صرح الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية، أن دولة الإمارات توفر كافة أنواع الدعم إلى الأشقاء السودانيين الموجودين في الإمارات.

وجه الشيخ محمد بن راشد بتقديم يد العون والدعم الفوري والمتابعة في كافة شؤون الأشقاء السودانيين العالقين في دولة الإمارات.

وبحسب الوكالة، “يتم توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة للسودانيين في الامارات سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة والأمور الحياتية الأخرى، والعمل مع كافة الجهات المختصة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن”.



كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، قامت بإرسال مساعدات إنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني إلى السودانيين الموجودين على الحدود التشادية.

وقالت الوكالة الإماراتية، إن ذلك يأتي في إطار الاستجابة إلى تخفيف الأعباء على النازحين السودانيين على الحدود وتوفير المواد الغذائية.

ويذكر أن الإمارات استضافت 128 شخصًا من الذي تم إجلاءهم في السودان.