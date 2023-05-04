تصريح جديد من الجيش السوداني في ظل الأحداث الحالية بالبلاد

أعلن الجيش السوداني، أن الوضع العملياتي مستقر تماما في جميع الولايات، وفقًا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.



وكانت أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الجيش السوداني يوافق على مقترح تمديد الهدنة لمدة 7 أيام.

وصرح الجيش السوداني، خلال تصريحاته، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، قائلًا: “نأمل أن تلتزم الميليشيا بالهدنة المعلنة”.

وكان قد أكد الدكتور سيد عبدالله، المتحدث باسم نقابة أطباء السودان، أن الواقع الصحي في السودان كارثي في مواقع الاشتباكات خاص الخرطوم، موضحًا أنه لا زال هناك 69% من المستشفيات خارج الخدمة، لافتًا إلى أن هناك 27 مستشفى من الممكن أن تجري عمليات جراحية بها، ولا يوجد إسعافات في مراكز أو ما شابه ذلك.