شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: "مستقبل وطن" جاهز لخوض العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إنه عندما نتكلم عن النظام الانتخابى، فإننا كحزب مستقبل وطن ليس لدينا تمسك بنظام انتخابى معين، ما يعنى أننا يمكن القول بأن قناعتنا أننا فى الفترة الأخيرة، نحن أكثر الأحزاب تنظيمًا، وهو ما يجعلنا الأكثر حظًا، وبالتالى لا يوجد لدينا أى تمسك بنظام انتخابى محدد، لأننا حضرنا وشاهدنا بخبراتنا السياسية كل أنواع الانتخابات بكل أشكالها، سواء الفردى أو القائمة النسبية أو المغلقة أو المطلقة، لذا نحن ليس لدينا أى غضاضة من تطبيق أى نظام انتخابى، لأنه كما قلنا لكل نظام مزاياه وعيوبه، ونرى أن العملية الانتخابية، هى آخر مرحلة وحصيلة للمجهودات التى بذلها أى حزب.

وأضاف الخولى خلال مشاركته في سلسلة ندوات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، : «لا يعوقنا تطبيق أى نظام انتخابى، لأننا وأحزاب أخرى، جاهزون لخوض العملية الانتخابية، لكن ونحن نقيس الخيارات، فإن المحددات التى لدينا تكون لصالح الوطن، بمعنى أن يكون لدينا مجلسين النواب والشيوخ، للرقابة والتشريع، لذلك يجب أن يشارك بهما كفاءات، وإذا لم يفرز المجلس عن كفاءات كبيرة، تحاسب الحكومة وتناقشها، سيكون لدينا مشكلة فى الدور الأساسى المنوط به النائب، وبالتالى نحن نميل لأى نظام انتخابى، يضيف كفاءات بالإضافة إلى الشعبية.

وتابع الخولى، "السياسيون دائمًا لديهم حساسية تجاه عدم وجود تمثيل كاف للأحزاب المعارضة، تحت قبة البرلمان بغرفتيه التشريعيتين، لذا نتمنى دائمًا أن تكون أغلب الأحزاب المعارضة الفاعلة، لديها ممثلون تحت قبة البرلمان، وعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الحزب المصرى الديمقراطى، ممثلاً فى البرلمان كحزب، أين كان سيعبر عن رؤيته، مشددًا على ضرورة أن يكون أى نظام انتخابى، سيتم تطبيقه، يسمح بالتعددية الحزبية سواء كانت من اليمين أو اليسار أو الوسط، حتى يكون هناك توازن سياسى وتشريعى ورقابى، علاوة على ضرورة أن يكون النظام يتسم بالسهولة فى التصويت والفرز".