شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة بالاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وقسمتها إلى نوعين، المشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، والمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

بالنسبة للمشروعات المتوسطة، فإن المشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.

أما المشروعات المتوسطة غير الصناعية، فإن المشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.