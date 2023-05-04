شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق في مصفاة نفط روسية جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقاً شبّ في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وقالت الوكالة إن الحادث وقع في مصفاة "إلسكاي" قرب ميناء "نوفوروسيسك" المطل على البحر الأسود.

وفي سياق متصل، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية، إن النيران اشتعلت بمنشأة لتخزين الوقود في المنطقة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا.

