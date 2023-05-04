دعم كبير لأوكرانيا في الانضمام لـ"الناتو"

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد بيان مشترك صادر عن رؤساء فنلندا وأوكرانيا ورؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد بأن دول الشمال الأوروبي الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستواصل دعم أوكرانيا في مساعيها للانضمام للحلف، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ألمانيا تسعى لمنع التصعيد بين روسيا وحلف الناتو

وأصدر الرؤساء البيان المشترك خلال قمة دول الشمال الأوروبي وأوكرانيا الذي عقد في هلسنكي، وفق ما نقلته وكالة أنبا إنترفاكس يوكرين الأوكرانية.

وقال البيان: "في قمة بوخارست عام 2008، اتفق الحلفاء على أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو. إن سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو راسخة بقوة في معاهدة واشنطن. وطلبت أوكرانيا رسميًا إجراءً سريعًا لعضوية الناتو في سبتمبر 2022. وسيواصل أعضاء الناتو الشماليون دعم أوكرانيا في طريقها نحو العضوية المستقبلية".

وأضاف البيان أن بلدان الشمال الأوروبي سيواصلون دعمهم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر سواء كدول

بمفردها أو مجتمعة مثل دول دول الشمال وكذلك من خلال التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، وفي الأمم المتحدة وفي أي تنسيق آخر.

وأكد المشاركون في القمة أنه يتعين على روسيا أن تسحب فوراً وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً.

وتعتزم الدول مواصلة العمل مع الآخرين لتطوير آليات تعويض الخسائر والإصابات والأضرار الناجمة عن الحرب الروسية ولهذه الغاية، يعد السجل الدولي للأضرار، الذي سيُعرض في قمة ريكيافيك لمجلس أوروبا في الفترة من 16 إلى 17 مايو، معلمًا هامًا.