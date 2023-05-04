وصول طائرة هندية إلى جدة تحمل على متنها 135 شخصا قادمة من السودان

استمرارا لتنفيذ المملكة لعمليات الإجلاء، وصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة، طائرة هندية على متنها 135 شخصا من الجنسية الهندية قادمة من السودان.

يأتي ذلك استمرارا لجهود المملكة الإنسانية في إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة، من السودان إلى المملكة تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.