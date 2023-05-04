حزب الجيل الديمقراطى يؤكد عودة الحياة السياسية لمصر بفضل "الحوار الوطنى"

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القاهرة - سامية سيد - ◄ أمين الشباب في حزب الجيل الديمقراطي: الحوار الوطني دفع الأحزاب والقوى السياسية إلى تحديث برامجها لجميع القطاعات

◄ الشهابي: نأمل أن يخرج الحوار الوطني بما هو مأمول منه

قال الأمين العام المساعد، وأمين الشباب في حزب الجيل الديمقراطي، مصطفى الشهابي، إن الحوار الوطني لم يسهم في إعادة الحياة السياسية فقط، وإنما أعاد النشاط للحياة السياسية، بما تتضمنه من أحزاب وقوى سياسية.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن الحوار الوطني دفع جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية، إلى إعادة إنتاج وتحديث برامجها، التي تتضمن وضع رؤى لمعالجة التحديات التي تواجهها الدولة في جميع الملفات، منها الملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يتناسب مع الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح أمين الشباب في حزب الجيل الديمقراطي، أن الحوار الوطني، أسهم في تنشيط الأفكار لدى الأحزاب بمصر، وهو ما نتج عنه تطور ملحوظ في البرامج لدى الأحزاب السياسية، بما يتناسب مع أهداف الجهورية الجديدة.

وشدد الشهابي، على أن ما حدث من نشاط في الأفكار لدى الأحزاب والقوى السياسية، أسهم في إحداث طفرة داخل جميع الأحزاب، حيث أعاد الحوار الوطني النشاط لها لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية بمصر.

وتابع الشهابي، "نأمل أن يخرج الحوار الوطني بما هو مأمول منه لمساعدة الدولة والحكومة على الخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030".