شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني بلا خطوط حمراء.. وجلساته لن تنتهي قبل شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك تنوع هائل اليوم من كافة الحاضرين بالحوار الوطني والجلسة الافتتاحية أحدثت زخما وحركت المياه الراكدة، مضيفًا أن الحوار بلا خطوط حمراء.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، أن الحوار الوطني جلساته ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر 4 جلسات في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتابع جلسات الحوار وذلك يعطي مؤشر إيجابي وجاد لكل المشاركين.

وأوضح محمود فوزي، أن الحوار الوطني أولى الخطوات نحو الجمهورية الجديدة، وجلسات الحوار لن تنتهي قبل شهرين من الآن، مؤكدا أن هناك تنوع واضح في الوجوه والافكار وتواجدت أحزاب من اليمين واليسار والوسط.