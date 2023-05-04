إسرائيل تُعلن استعدادها للتعامل مع أي قذيفة تُطلق من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" استعداده للتعامل مع أي قذيفة يتم إطلاقها من بيروت تجاه تل أبيب، حسبما أفاد مصدر أمني لقناة i24 news.

وأكد "المصدر الأمني الإسرائيلي" أنه في الوقت الحالي لا تُوجد معلومات مُحددة بشأن إمكانية إطلاق قذائف من هُناك، لكن تُوجد استعدادات إسرائيلية في حال قررت حركة حماس في لبنان الانضمام إلى أصدقائها في غزة.

اقرأ أيضًا.. الجيش الإسرائيلي يرصد 34 قذيفة صاروخية من لبنان

وعلى صعيد مُتصل وبعد انتهاء تقييم للوضع الأمني في أعقاب إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "جهاز الأمن سيتصرف بحزم وبقوة أمام كُل من يُحاول المساس

بمواطني إسرائيل".

من ناحية أخرى، توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر وقطر والأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وافقوا على وقف إطلاق النار في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت "وسائل إعلام فلسطينية" أن وقف إطلاق النار في غزة مشروط بالتزام الجانب الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع.