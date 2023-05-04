قائمة بالمستهدفين لدى مطلق النار في صربيا

وعرضت الشرطة على المراسلين رسمًا تخطيطيًا قالوا إن مطلق النار رسمه في فصول دراسية، وقال ميليتش إنه كتب أيضًا قائمة بالأطفال الذين يعتزم «تصفيتهم» في الهجوم الذي خطط له لمدة شهر.
إضافة إلى القتلى التسعة، تم نقل ستة أطفال ومعلم إلى المستشفى.
وأظهرت لقطات إعلامية محلية حالة من الاضطراب عندما قبضت الشرطة على القاتل الذي كان يغطي رأسه بينما اقتاده الضباط إلى سيارة.
وقامت الشرطة بوضع الكتل لغلق ما حول المدرسة. ونقلت السلطات فيما بعد أكياس الجثث إلى شاحنة كانت تنتظر.
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