انت الان تتابع خبر صدور ثلاثة أحكام غيابية بحق محافظ بابل الأسبق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن صدور ثلاثة أحكام غيابية بالحبس الشديد بحق محافظ بابل الأسبق.



وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أدانت محافظ بابل الأسبق وحكمت عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، في قضيَّة منحه فرصةً استثماريَّـةً حصريَّـةً على أحد العقارات لأكثر من مُستثمرٍ، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".

وأضاف البيان أن "المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ بالحبس الشديد على المدان، إضافةً إلى مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لارتكابهما مُخالفاتٍ بمنح موافقاتٍ لإنشاء علوةٍ لبيع الفواكه والخضر في الحلة، خلافاً للقوانين التي تنصُّ على عدم تأجير علوة الفواكه والخضر وفقاً لقانون الاستثمار، بل استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (6 لسنة 2002)".

وتابعت دائرة التحقيقات أن "محكمة جنح الحلة قرَّرت إيقاع عقوبة الحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المُدان، على خلفيَّة مخالفته واجبات وظيفته وقيامه بإصدار أوامر إداريَّة بتعيين أجراء يوميّين في مُديريَّة زراعة المُحافظة، خلافاً للقانون وتعليمات الموازنة العامَّـة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وأوضحت أن "المحكمة قرَّرت الاحتفاظ للمشتكين بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة"، لافتة إلى أنّ "القرارات الثلاثة صدرت غيابياً؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع".