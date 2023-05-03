رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، أهمية الإسراع بإقرار الموازنة العامة للبلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء ببغداد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية في البلد، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار الموازنة، وتضافر الجهود لدعم الحكومة في تنفيذها برنامجها ووفقا للأولويات وبما يرسخ الأمن والاستقرار ويلبي احتياجات المواطنين".

وأضاف البيان "كما تم استعراض نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى مناقشة أهم المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية".