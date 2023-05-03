باكستان تثمن جهود المملكة والصين

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وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أمس، أنه ثمن أيضا جهود الصين ووزارة الخارجية والقوات الجوية والجهات المعنية الأخرى في بلاده لإسهاماتها في إجلاء الباكستانيين من السودان.
من جهة أخرى أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه تم إجلاء أكثر من ألف باكستاني من السودان عبر جدة، وذلك بدعم قدمته المملكة والصين.
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