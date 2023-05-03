الهند تنقل سفارتها إلى بورتسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الهند نقل سفارتها في السودان موقتا من العاصمة الخرطوم التي ضربها العنف إلى مدينة بورتسودان، نظرا للوضع الأمني السائد في البلاد. ونقلت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية إعلان وزارة الشؤون الخارجية الهندية نقل السفارة الذى صدر أمس الأول. وقالت الوزارة في بيان إنه نظرا للوضع الأمني السائد في السودان، بما في ذلك الهجمات على مدينة الخرطوم، فقد تقرر نقل السفارة الهندية في الخرطوم موقتا إلى بورتسودان.

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