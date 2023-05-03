شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، إن الحزب يرحب بفعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شارك فيها تيارات مختلفة مثلت كل طوائف الشعب المصرى.

وأشاد الحزب فى بيان له، بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الحوار الوطني، والتي أكد خلالها أن التحاور وتبادل الرؤى يستهدف صالح الوطن ولرسم ملامح الجمهورية الجديدة، للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، ولوضع خارطة طريق لمستقبل واعد ومشرق يليق بأبناء مصر.

كما ثمن الحزب تأكيد الرئيس على تهيئة كافة السبل لإنجاح الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، فضلا عن إعلان الرئيس المشاركة فى المراحل النهائية للحوار الوطنى.

وأضاف أن تأكيد القائمين على الحوار الوطني على وجود كافة الضمانات الموضوعية يؤكد الجدية في تنفيذ كافة المخرجات من أجل الصالح العام لمصر وشعبها.

واشاد الحزب أيضا بالإعلان عن عدم المساس بالدستور أو أن يكون الحوار بديلا عن أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية في الدولة.

واستطرد أن التأكيد على أن جلسات الحوار الوطني علنية ولن يكون هناك اجتماعات سرية ضمانة حقيقية لطرح كافة القضايا وعرض كل وجهات النظر بشأنها بمنتهى الشفافية وهو ما سيحقق الأهداف المرجوة منه.

وجدد حزب حماة الوطن، دعمه للحوار الوطني وما سيخرج عنه من توصيات من شأنها الارتقاء بكافة الأوضاع في مصر لصالح كل أبناء الوطن.