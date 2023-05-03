شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: هدفنا من الحوار الوطنى إعمال الدستور وإمكانية تداول السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، سؤالا مباشرا لرئيس حزب التجمع سيد عبد العال، في الجلسة الثانية للحوار الوطني، مفاده: "ماذا يريد حزب التجمع بعد السنين دي؟".

ورد سيد عبد العال، على سؤال المنسق العام للحوار الوطني، قائلا: "إحنا دعاة حوار منذ نشأة حزب التجمع عام 1976، ولا نعتقد أن عندنا الحقيقة أو الحلول كاملة، وبالتالي، هناك حالة المنافسة بين حزب التجمع وأحزاب أخرى في قضايا مباشرة داخل البرلمان".

وأكمل سيد عبد العال: "نحن نرى أن من الضروري جدا في كل الوقت يبقى في حوار حول القضايا الوطنية الكبرى المشتركة، اللي ممكن الأحزاب تتوافق فيها في حلول، بصرف النظر عن المنطلقات الفكرية، وهذا الحوار الذي دعا له الرئيس السيسي بنفسه كحوار وطني، وتحمسنا جدا أننا نشارك، وأحد النتائج المهمة للحوار هو إعمال الدستور وإقرار تعددية حقيقية وإمكانية تداول السلطة عبر صناديق الانتخاب، والدخول إلى فتح الطريق لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحقوق المواطنة والمرأة وأشياء كثيرة محتاجين الحوار يوصل لبرنامج عمل وطني يعالج كافة القضايا وهو ده رؤيتنا المشتركة للدخول للجمهورية الجديدة".

وأكمل: "كنا ولا زلنا دعاة حوار، ولا نرى نفسنا أقلية ولكن جزء من الجماعة الوطنية، نبحث معها باستمرار حتى لو مسمعوناش، بحلول نقدمها لقضايا وطنية".