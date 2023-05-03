شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: نحتاج للمراجعة الشاملة لكل القوانين التى صدرت بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل: "نحتاج للمراجعة الشاملة لكل القوانين التى صدرت بعد 30 يونيو ومراجعة شاملة لكل القوانين، وقضية الإصلاح الإدارى"، لافتا إلى أن هذه البلد بها هيئات كثيرة تحتاج دمجها وتقليل حجم الإنفاق والبذخ.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة الثانية للحوار الوطنى بعنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة: "نحتاج رد الاعتبار للمواطن بأن يكون شريك فى إدارة أموره ولن يأتى إلا بقانون المحليات، فشباب وبنات هذا البلد لن يخرج منهم كوادر إن لم يكن لدينا محليات قوية".