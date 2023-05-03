شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوى: الحوار الوطنى ليس بديلا للحكومة أو البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن الحوار الوطني هو "سياسي" من الدرجة الأولى وليس بديلا للحكومة أو البرلمان، مشيرًا إلى أن التنمية في القطاع الاقتصادي مرتبطة بالقطاع الخاص.

وقال حسام بدراوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحوار الوطني يضم كافة أطياف المجتمع، وجلسات التحضير مؤشر جيد جدًا على سير الحوار الوطني.

وانطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ إبريل الماضي بحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

وشهدت الجلسة توافد عدد كبير من المشاركين، من مختلف أطياف الشعب المصري ، السياسيين والأحزاب والخبراء والمتخصصين والشباب والمرأة والنقابات والاتحادات، بالإضافة إلي وفود أجنبية.

وشهد الحوار الوطني ،محطات هامة في مرحلته التحضيرية ،وجهود جدية اتخذها الحوار في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.