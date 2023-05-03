شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: نشترك فى الحوار الوطنى لأننا نبنى مجتمعا وجمهورية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، كلمة بالجلسة الثانية بالحوار الوطني، قال فيها: "لماذا نشترك في هذا الحوار؟ لأن إحنا بنبني مجتمع وجمهورية جديدة بإمكانيات جديدة المفروض نستخدمها، ودا يستدعي وجود جميع الأفكار والأهم عدم التمسك بها".

أضاف حسام الخولي: "إحنا كحزب مستقبل وطن نقدم كل الأفكار اللي لدينا من المتخصصين، وإحنا نتشوق لسماع الأفكار الأخرى ومستعدين تمامًا لتغيير أو تعديل أفكارنا لو في أي حاجة في صالح البلد".

وأكمل حسام الخولي: "إحنا حزب كل حاجة، وفخر لنا، وهو برضو لازم نبقى عارفين إننا حزب أغلبية بحوالي 53%، وهي أغلبية ولكن في الأول والآخر التعاون الموجود في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأساتذتي وزملائي في المجالس، مفيش قرار في المجلسين أو حزب يقول رأي وممكن يتقبل أو يترفض، وبالتالي مصلحتنا إن البلد تبقى بخير، هيعود علينا قبل ما يعود على المعارضة".