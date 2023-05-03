شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داوود: جئنا الحوار الوطنى لطرح أفكارنا وننتظر المزيد بملف العفو الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والقيادي بحزب الدستور أهمية الحوار في تلك المرحلة، مضيفا :"نعد لهذا الحوار منذ عام، من حيث الملفات والقضايا المختلفة".

وقال خالد داوود، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :" شهدنا الإفراج عن عدد من المسجونين، ولكن كنا نأمل أكثر من ذلك وننتظر المزيد، وخاصة فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، بجانب طرح قضايا هامة مثل قانون الانتخابات، وجايين هنا نقول كلمتنا للمجتمع المصري بشكل عام ولدينا أفكار ومواقف سنعبر عنها ونتطرق إليها ".

وانطلقت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ إبريل الماضي بحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

وشهدت الجلسة توافد عدد كبير من المشاركين، من مختلف أطياف الشعب المصري ، السياسيين والأحزاب والخبراء والمتخصصين والشباب والمرأة والنقابات والاتحادات، بالإضافة إلي وفود أجنبية.

وشهد الحوار الوطني ،محطات هامة في مرحلته التحضيرية ،وجهود جدية اتخذها الحوار في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.