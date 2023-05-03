شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: نتمسك بالحوار الوطنى وسنقدم كل ما نملك من أجل الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن حزب الوفد يعارض من أجل الإصلاح للوصول لروشتة تضمد جروح هذا الوطن فى هذه المرحلة الصعبة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.

وتابع محسب، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية بالحوار الوطنى: "لا بد أن نتمسك بالحوار الوطنى، ذلك الفرصة الحقيقة التى أطلقها رئيس الجمهورية، ذلك الحوار الوطنى الحقيقى الذى كنا نتمناه وسنقدم كل ما نملك من أجل إصلاح وطننا العزيز مصر".

وانطلقت اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، حيث يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.