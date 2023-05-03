شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى: حريصون على استيعاب كل وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعى بالحوار المجتمعى، أن لجان المحور ستكون حريصة على استيعاب كل وجهات النظر دون تدخل لضمان الشمولية في تناول القضايا المختلفة، والتي ستكون على أجندة المحور المجتمعى.

وأعرب عبد العزيز، خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطني، عن تقديره لدور مجلس أمناء الحوار الوطنى والجهد المبذول من أعضائه على مدار عام كامل للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة بانطلاق جلسات الحوار اليوم الأربعاء.

وشدد على أنه كان لابد من إرساء قواعد لدراسة أكثر من 200 ألف مقترح، وأن هذا من ضمن أسباب تأخر موعد الانطلاق، لكن هذا الحضور الغفير اليوم أكد أن الحوار سيكون على مستو عال من التنظيم، مشيرا إلى أن قضايا الأسرة والزيادة السكانية كانت على رأس المقترحات التي استقبلها الحوار، وأن الفن والدراما يلعبان دورا كبيرا في تقديم وشرح هذه المشاكل وأسبابها بشكل أوسع، فأصبح الرأى العام على دراية كاملة بأبعاد هذه المشاكل مما سيكون له أثر كبير على سرعة الاستجابة لهذه التوصيات والخروج بنتائج وتوصيات إيجابية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

شارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.