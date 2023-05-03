شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: دعوة الرئيس للحوار الوطني لاقت قبولا مجتمعيا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للجمعيات والمؤسسات الأهلية، متابعا:" عندما أطلق الرئيس الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وكذلك الإعلان بأن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، فإن ذلك جاء تقديرا للجهود التى تبذلها الجمعيات والمجتمع المدنى".

وأضاف عبد القوى خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطني، عندما صدر قانون الجمعيات وكان محل خلاف لمؤسسات المجتمع المدنى ولجأنا للرئيس السيسي مطالبين بتعديلة على الفور تم الاستجابة لنا وتم وقف العمل بالقانون، وتم إصدار قانون جديد منح المواطنين الحق في إقامة الجمعيات وممارسة حقوقها بحرية ومنع حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وتابع هبد القوى:" دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لاقت قبولا مجتمعيا كبيرا، وان الجمعيات الأهلية قامت بعمل حوارات في 18 محافظة والتقينا بكافة أطياف المجتمع وأخذنا مقترحاتهم وتم رفعها من خلال توصيات الى مجلس الأمناء".

وتوجه طلعت عبد القوى، بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، لادراجهم ملف العمل الأهلي ضمن الملفات المطروحه ضمن المحور السياسي.