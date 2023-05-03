شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار: الجانب الاقتصادى أولويات الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما تم استعراضه اليوم في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى يشير إلى المجهود الكبير الذى تم بذله، حيث إن هناك 180 ألف متقرح وصلوا للجنة الفنية للحوار الوطنى، وتم وضع وثيقة السلوك.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن آليات تواصل الحزب مع الشارع المصري تكون من خلال الأمانات بالمحافظات، بجانب تخصيص أمانة الحزب بالمحافظات ندوات مع نقيب الفلاحين وبعض المزارعين للوقوف على أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل حلها من وجهة نظرهم، وكذلك باقي القضايا.

ولفت عصام خليل، إلى أنه كان هناك نسبة كبيرة من التوافق بين أمناء الحوار للتجهيز للحوار ، متابعا :"القوى اقتصاديا العالم كله يحترمه، ولابد أن نهتم بالجانب الاقتصادى ومعه الجانب الاجتماعي ثم السياسي، لافتا إلى أن أولويات الشارع المصرى في الناحية الاقتصادية.