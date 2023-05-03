عبد المنعم إمام: الحوار الوطنى أنه يفتح باب أمل ويلقى مسئولية جماعية علينا

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن الوطن يهزمه اليأس ويحييه الأمل وقيمة الحوار الوطنى أنه يفتح باب أمل ويلقى مسئولية جماعية علينا كنخبة ونقابات وكل المكونات وهذه المسئولية غابت كثيرا عن مصر، وتعنى أنها مداخلات بسياسة حقيقية سواء للمواطن أو المستقبل.

وأضاف عبد المنعم إمام، خلال الجلسة الثانية للحوار الوطنى: "جزء من تمسكنا بالحوار هو أن المواطن المصرى يستحق حياة أفضل"، لافتا إلى أن القواعد تبنى بتوافق وطنى وعنونها هى الحرية والعدل والقيم الأساسية التى تفتح مجال العمل السياسي.

تابع عبد المنعم إمام: "ما حدث الفترة الماضية جعل كثير من الطبقة المصرية هش ومنهك، ونحتاج لسياسية اقتصادية تنظر للديون والاستدانة وأولوية المشروعات وشكل الاستثمار".