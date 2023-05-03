شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الحوار الوطنى أتاح الفرصة لكل الأحزاب وتم بناء الثقة بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل الأحزاب والمؤسسات وتم التجهيز له على مدار عام وسيكون خارطة طريق للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني هو حوار غير مسبوق والحوارات التي تمت في السنوات السابقة كانت في محور واحد وفي يوم واحد.

ولفت ناجى الشهابى، إلى أن الحوار سيناقش التحديات التي تواجه الدولة والمشاكل الاقتصادية، موضحا أن الحوار الوطنى أتاح الفرصة لكل الأحزاب وتم بناء الثقة بينهم.