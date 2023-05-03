الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط تحمل علم بنما (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - احتجز الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء ناقلة نفط تحمل علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهي الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وتبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات في السنوات الأخيرة بشأن سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيرة ومصادرة ناقلات نفط.

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ووفقًا لما ذكره موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، فقد أعلن مدعي عام طهران أن الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة نيوفي بناءً على شكوى وأمر من السلطة القضائية.

وأوضح بيان صادر عن البحرية الأمريكية أن الحادث وقع في الصباح الباكر حيث هاجم الحرس الثوري

الإيراني الناقلة التي كانت تسير في المضيق بعد أن خرجت من دبي في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الإمارات.

يشكل مضيق هرمز ممراً استراتيجياً بما يمر عبره من ثلثي النفط العالمي المنقول بحراً. وقد أجبر الحرس الثوري الإيراني الناقلة على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية. ونشر الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية مشاهد تظهر 11 زورقًا على الأقل يقتربون من السفينة المحتجزة.