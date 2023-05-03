زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال قوي بلغ "5 درجات"، ولاية كهرمان مرعش التركية، حسبما أفادت به هيئة الكوارث والطوارئ في البلاد.

ووفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، مساء اليوم الأربعاء، قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها أن الزلزال بقوة 5 درجات ضرب كهرمان مرعش مركزه غوكسون عند الساعة 8:16، وبعُمق 7 كيلومترات.

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شعرت بالزلزال المُدن المُجاورة بما في ذلك سكان غازي عنتاب.

يُشار إلى أنه بتاريخ 8 أبريل المُنصرم، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون

التابعة للولاية، على عُمق 16.36 كيلومتر.

ومن المعروف أن زلزالًا بقوة 7.8 درجة ضرب المحافظة، فجر الـ6 من فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المُدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى، أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.

من جانبها، وصفت "السُلطات التركية" سلسلة الزلازل المُدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ"كارثة القرن" غير المسبوقة.