الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بميزانية ضخمة لتصنيع الذخيرة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت "المفوضية الأوروبية"، أن الاتحاد الأوروبي سيُخصص ميزانية ضخمة قدرها "1.5 مليار يورو" أخرى لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، نقل بيان صحفي صادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،: "سنشتري مع الدول الأعضاء بشكل مشترك المزيد من الذخيرة لأوكرانيا، ولهذا الغرض نُخصص مليار يورو إضافي".

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وتعتزم بروكسل إنفاق 500 مليون يورو أخرى على توسيع إنتاج القذائف في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرًا، ولهذا الغرض، سيتم تخصيص مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي (EPF).

وأكدت موسكو في وقت سابق أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

"هدف مشروع" للقوات المسلحة الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مُتورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

وفي سياق آخر، حذر المُقدم في الجيش الأمريكي "دانيال ديفيس"، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أنه سيتعين عليه الاختيار بين مُحادثات سلام مع موسكو لإنهاء الصراع أو مُواصلة القتال ومزيد من الخسائر.