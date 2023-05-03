وزير الدفاع الأوكراني يتهم روسيا باستهداف نفسها

ياسر رشاد - القاهرة - رفض وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تأكيد أو نفي تورط بلاده في الهجوم على الكرملين، مشيرًا إلى أنه إذا أراد الكرملين إلقاء اللوم على أي شخص، فليتهموا أنفسهم.

وكانت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية قد زعمت في وقت سابق أن الطائرات المسيرة التي استهدفت الكرملين كانت قادمة من أوكرانيا في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأكد الكرملين أن الهجوم كان إرهابيًا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يطالب بتصفية زيلينسكي

وطالب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بالتحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته بعد الهجوم، بينما أعلن رئيس مجلس "الدوما" أنه سيطالب بإستخدام أسلحة قادرة على تدمير النظام الإرهابي الأوكراني، الذي يهدد الأمن.

الناتو يتوقع استهداف كييف الفترة المقبلة

ويتوقع الناتو احتمالية حدوث قصف مكثف على العاصمة الأوكرانية كييف رداً على استهداف الكرملين، وتوقع في مزيد من الخسائر البشرية والمادية الأوكرانية الفترة المقبلة.